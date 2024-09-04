В Орловской области возобновил работу завод “Межгосметиз-Мценск”

4.9.2024 | 18:05 Важное, Новости, Экономика

Предприятие выкупил крупный российский бизнесмен.

Въезд на предприятие “Межгосметиз-Мценск”. Фото: yandex.ru/maps

Завод, где производили сварочные электроды и проволоку, бездействовал с июля 2022-го года. Причиной тому стали международные санкции, наложенные недружественными государствами на Россию. На тот момент “Межгосметиз” входил в состав американского холдинга Lincoln Electric.

Как выяснили “Орёлтаймс”, завод выкупил предприниматель Олег Сиенко. В 2018-м году он был назначен первым вице-президентом АО «”Русская медная компания”, а ранее управлял “Научно-производственной корпорацией “Уралвагонзавод””.

По данным телеканала “Первый областной”, на предприятие вернулись 140 человек. В период простоя компания выплачивала им заработную плату.

Сейчас на заводе зарплаты увеличены на 50%. Также идёт восстановление клиентской базы. По крайней мере, такую информацию озвучил начальник управления промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков.

ИА “Орелград”


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