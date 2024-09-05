В Орловской области скорректировали порядок изъятия детей

Органы опеки могут отбирать детей незамедлительно, но по акту.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в собственный приказ «Об утверждении порядка отобрания ребенка у родителей (одного из них) или других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». В частности, в новой редакции изложен один из пунктов, который был расширен.

Теперь он гласит: «По факту получения сообщения органом опеки и попечительства проводится проверка в целях установления характера и степени опасности для жизни и здоровья ребенка с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств…, и составляется акт обследования условий жизни ребенка по фактического месту его нахождения… При подтверждении факта наличия непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью органом опеки и попечительства производится немедленное отобрание ребенка».

Порядок был утвержден ранее в этом году. Он регламентирует действия органов опеки и попечительства при наличии реальной, непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью, носящей прямой и явный характер, не вызывающей сомнения в возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью в силу самых разнообразных причин – избиения родителями, от голода из-за не предоставления пищи, истязаний и др.

«Отобрание ребенка органами опеки и попечительства осуществляется немедленно по обнаружению упомянутых выше обстоятельств, независимо каким образом органу опеки и попечительства стали известны такие обстоятельства», – говорится в документе. При отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится, орган опеки обязан незамедлительно письменно уведомить об этом прокурора. Также незамедлительно должно быть обеспечено временное устройство ребенка, который, кстати, может быть передан родственникам, например бабушке или дедушке, если таковые имеются и изъявили желание принять ребенка.

По данным регионального Управления МВД, за семь месяцев 2024 года «социальные патрули» провели 630 выездов, проверили условия проживания 1500 семей и 810 воспитывающихся в них подростков и выявили 80 административных правонарушений.

ИА «Орелград»