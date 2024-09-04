В Орле ремонт лицея №32 дорожает и затягивается

4.9.2024 | 17:00 Новости, Образование, Строительство

Виной тому некачественная проектно-сметная документация.

Фото: Пресс-служба облсовета

Сегодня на объекте побывала делегация областного совета. Её возглавил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Денис Кофанов, директор курского ООО «Стройкомплект», выполняющего задание, рассказал о серьёзных трудностях. «Проектно-сметная документация составлена некорректно, такое ощущение, что ее подготовили люди неопытные, возможно даже студенты», – поделился он. В связи с этим в ПСД приходится постоянно вносить исправления и дополнения.

В результате растёт стоимость работ. Также сам ремонт замедляется из-за необходимости постоянных согласований.

«На ряд наших писем ответа от заказчика не последовало», – отметил Кофанов.

Представители «Объединённого муниципального заказчика Орла» пояснили — уволился работник, курировавший ремонт данной школы, что дополнительно осложнило процесс. Также до сих пор не подписано соглашение об увеличении стоимости контракта.

Леонид Музалевский отметил, что, в любом случае, объект надо подготовить к наступающим холодам. Также спикер облсовета назначил специальное совещание с участием представителей профильного департамента.

Впрочем, время ещё есть. Подрядчик обязан закончить выполнение работ и сдать результат заказчику только к 1 августа 2025 года.

ИА «Орелград»


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