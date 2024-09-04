Орловцы починили дорогу с помощью кабачков

4.9.2024 | 13:00 ЖКХ, Новости, Общество

Оригинальный метод дорожного ремонта применили в Верховье.

Фото: телеграм-канал «Орёл и Орловская область»

Местные жители заложили крупную выбоину на дороге в жилом секторе свежими кабачками. Информацию и фотографию опубликовал портал «Орёлтаймс» (со ссылкой на телеграм-канал «Орёл и Орловская область»).

В комментариях орловцы уточняют, что таким образом пытаются привлечь внимание к плохому состоянию дорожного покрытия.

Возможно, жители Верховья учли опыт своих соседей из областного центра. Напомним, не так давно крупную яму на Васильевской улице Орла отметили настоящим могильным крестом. Вскоре после этого проблема была решена.

Ранее стало известно, что в Верховском районе обновят железнодорожную станцию Русский Брод.

ИА «Орелград»


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