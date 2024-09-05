Болхов за полгода получил 62% дотаций

Местные власти отчитались об исполнении бюджета.

Депутаты Болховского горсовета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета города Болхова за 6 месяцев 2024 года. Он был подготовлен городской администрацией. Из него следует, что бюджет Болхова за первое полугодие по доходам был исполнен на 53,8 процента. При плане 66,73 миллиона рублей фактически поступило 35,9 миллиона рублей. Собственные доходы в целом на год запланированы в сумме 27 миллионов рублей, за шесть месяцев их поступило 11,19 миллиона, или 41,5 процента.

Налоговые доходы составили 10,2 миллиона рублей, что составляет 40,1 процента. Так, Болхов заработал 1,15 миллиона рублей на доходах от уплаты акцизов на нефтепродукты, 6,86 миллиона рублей – на налоге на доходы физических лиц, 583 тысячи рублей – на земельном налоге, 1,37 миллиона рублей – на едином сельскохозяйственном налоге. Налог на имущество физических лиц принес в местный бюджет 215,3 тысячи рублей, или всего 10,6 процента от годового плана. Доходы от денежных взысканий и штрафов составили лишь 6 тысяч рублей.

Город остается дотационным муниципальным образованием. Об этом свидетельствует тот факт, что безвозмездные поступления из других бюджетов на год запланированы в сумме 39,73 миллиона рублей. За первую половину 2024 года фактически их поступило на сумму 24,71 миллиона рублей, или 62,2 процента годового плана. Из них 429,1 тысячи рублей Болхов получил в качестве дотации от области на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Остальная сумма в 24,28 миллиона рублей – это прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений. Кстати, в последнем случае годовой план исполнен уже на 79,8 процента.

Общая сумма расходов бюджета города Болхова за 6 месяцев 2024 года составила 34,89 миллиона рублей, или 51,6 процента от плана года. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены на 47,6 процента, или на сумму 6,12 миллиона рублей. Из них расходы «по функционированию высшего должностного лица муниципального образования» составили 507,2 тысячи рублей, или 40 процента плана. Расходы по функционированию городской администрации составили 5,47 миллиона рублей, или 51,8 процента годового плана.

ИА «Орелград»