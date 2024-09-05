Субсидирование малого бизнеса проверили аудиторы

Были проверены средства, направленные на развитие центра поддержки экспорта.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на развитие центра поддержки экспорта. Финансирование велось в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

КСП установила, что правительство Орловской области заключило соглашение с Министерством экономического развития РФ. Общий объем финансирования деятельности центра поддержки экспорта (ЦПЭ) составил 24,013 миллиона рублей, из которых доля федерального бюджета составила 23,773 миллиона рублей, а вклад областного бюджета – 240,1 тысячи рублей. Расходы на обеспечение деятельности регионального центра поддержки экспорта составили 24,013 миллиона рублей, то есть средства были освоены в полном объеме.

Однако аудиторы выяснили, что утвержденный на региональном уровне порядок предоставления из областного бюджета субсидий в виде имущественного взноса учредителя некоммерческим организациям не в полной мере отвечает требованиям федеральных норм. В частности, он не содержит механизма проведения проверки получателя субсидии на соответствие установленным требованиям. Не определен перечень документов, представляемых получателем субсидии для подтверждения соответствия установленным требованиям, что влечет за собой правовую неопределенность, сочли аудиторы.

По итогам проверки КСП выдала предписание об устранении выявленных нарушений. В контрольном органе сообщили, что реакция уже последовала. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий в виде имущественного взноса учредителя некоммерческим организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, приведен в соответствие с требованиями норм, утвержденных в 2020 году постановлением правительства Российской Федерации.

ИА «Орелград»