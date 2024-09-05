Орловский бизнес выдал 176 миллионов чеков

Исполнительская дисциплина бизнеса постепенно растет.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало любопытные статистические данные. Согласно им, в регионе за 7 месяцев текущего года бизнес, применяющий контрольно-кассовую технику (ККТ), выдал потребителям в общей сложности около 176 миллионов чеков на общую сумму более 128 миллиардов рублей. В ведомстве подсчитали, что сумма по чекам на 20 миллиардов рублей превзошла аналогичный показатель прошлого года. Да и средний чек по сравнению с предыдущим годом увеличился с 620 до 730 рублей.

«Всего на территории Орловской области зарегистрировано около 17 тысяч единиц контрольно-кассовой техники, – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – В результате проведенных специалистами региональной налоговой службы разъяснительных мероприятий среди контролируемых субъектов повысилась исполнительская дисциплина в части соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники».

В частности, большую работу налоговики проводят в рамках отраслевых проектов. Контрольно-кассовая техника все активнее внедряется на предприятиях общепита, на рынках и ярмарках, а также в службе такси. Однако, как подчеркнули в ведомстве, для повышения уровня прозрачности расчетов активная информационная кампания проводится и с покупателями. В частности, налоговики напоминают им о важности получения кассового чека при расчете, ведь это гарантия покупателя на случай нарушения его прав. Кроме того, любой покупатель может помочь налоговикам вывести н чистую воду нерадивого продавца.

«Корректность чека можно проверить через мобильное приложение «Проверка чека» или через функционал проверки чека в разделе «Контрольно-кассовая техника» на сайте ФНС России, – объясняют в областной налоговой службе. – Чек должен содержать обязательные реквизиты: наименование организации – производителя ККТ или ФИО индивидуального предпринимателя – пользователя ККТ и его ИНН».

Также в чеке обязательно должны быть указаны адрес, дата и время осуществления расчета, должность и фамилия кассира, принявшего деньги, режим налогообложения, который использует продавец, наименование и цена товара, его количество, сумма покупки и способ расчета. Если какой-либо реквизит не указан или указан неверно, в том числе итоговая сумма, можно и нужно сообщить об этом в налоговый орган. Сделать это можно дистанционно, при помощи налогового приложения. Достаточно отсканировать QR-код кассового чека или ввести его данные вручную и переслать налоговикам. При отсутствии приложения налоговикам всегда можно позвонить или лично прийти в налоговую инспекцию с сомнительным чеком.

ИА «Орелград»