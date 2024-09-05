Лежнев объявил о своей уникальности

Облсуд отказал экс-советнику губернатора Орловской области в освобождении из СИЗО.

Ранее Советский районный суд Орла оставил его под арестом до 24 сентября. Защита попыталась обжаловать решение, однако безуспешно.

В частности, адвокат Елена Никифорова заявила, что ни один документ, содержащийся в деле, не указывает на то, что экс-советник Клычкова совершил преступления, которые ему вменяются, сообщает портал «Орловские новости». Также сторона защиты считает, что имеет место «умышленный оговор Лежнева для получения личных преференций».

Сам экс-советник также считает себя невиновным, а свои права – нарушенными.

«Я единственный арестант, которого не отпустили [на СВО]. Единственный! Поэтому это дело политическое… На меня возбуждают новое дело по 210-й статье. Но я сижу здесь один. Это возбуждено лишь для того, чтобы по закону не дать мне возможности уйти [на СВО]. Тут все всё понимают», – высказался он.

ИА «Орелград»