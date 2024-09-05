Орловцам предложили обсудить наружную рекламу

Есть шанс освободить город от визуального мусора.

Мэр Орла распорядился назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования. Они состоятся 24 сентября в градостроительном зале управления градостроительства администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д. 7). Начало в 15:00.

В документе определены типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории города Орла, а также требования к ним. Например, по мнению чиновников и депутатов, они должны быть подсвечены в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения. Не допускаются использование звукового сопровождения и технические шумы. Предлагается введение обязательной маркировки с указанием наименования, контактного телефона владельца, номера разрешения на эксплуатацию.

Длина конструкций, устанавливаемых на крыше, не может превышать половину длины фасада. И допускается только одна реклама (исключение сделали для торговых центров). Конструкции не должны закрывать декоративные архитектурные элементы фасадов зданий и сооружений, оконные и витринные проемы (за исключением медиафасадов и проекционных рекламных конструкций).

Предлагается целый ряд запретов. В целях сохранения архитектурного облика города не допускается установка рекламы:

на объектах культурного наследия, а также на их территориях; на мостах, путепроводах, тоннелях и эстакадах, всех стационарных ограждениях, а также на ограждениях газонов; на объектах образования, спорта, социального обслуживания.

Также не допускается размещение рекламы в виде надписей, рисунков, нанесенных непосредственно на фасады зданий, поверхность тротуаров, пешеходных дорожек, площадей, проезжей части автодорог.

Установка рекламных конструкций на территории города Орла допускается только в соответствии с разрешением и схемой размещения, утверждённой администрацией города и предварительно согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти Орловской области. Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям технического регламента, градостроительным нормам и правилам, требованиям безопасности, документам по стандартизации, правилам устройства электроустановок, а также законодательству Российской Федерации об объектах культурного наследия.

ИА “Орелград”