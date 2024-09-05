На Орловщину пришла атмосферная засуха

Она является опасным агрометеорологическим явлением.

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре. Атмосферной засухой называется ситуация, когда в период вегетации (активного развития) сельскохозяйственных культур на протяжении 30 дней не выпадает осадков, относящихся к эффективным (выше 5 миллиметров в сутки), и при этом максимальная температура воздуха превышает 25 градусов.

Явление зафиксировала метеостанция в Дмитровске – в период с 5 августа по 3 сентября. Однако оно продолжается.

Также из Орловской области не ушёл суховей. Не снят и официальный режим чрезвычайной пожарной опасности.

Ближайшие сутки (с вечера сегодняшнего дня) погода не должна измениться. В целом по области синоптики обещают до 11 градусов ночью и до 26 градусов днём. Ветер будет дуть с востока – со скоростью до 8 метров в секунду в ночное время и до 12 метров в секунду в дневное время.

ИА “Орелград”