В Орле наградят учителей и педработников

5.9.2024 | 17:03 Новости, Образование

Им выплатят по 50 тысяч рублей.

Фото: Администрация Орла

Получателей поддержки выбрали по конкурсу. Список премиантов утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Кроме денег, учителя и педагоги получат почётные грамоты, подписанные главой региона.

В список получателей вошли 37 человек. Перечень опубликован на официальном портале Орловской области.

В основном, получателями премий стали сотрудники садиков и школ Орла. Однако там есть представители Ливен, Мценска, Болхова, Орловского муниципальнго округа, других образований. Также премируют несколько сотрудников сузов, педагогов из музыкальных и спортивных школ, Дворца пионеров имени Гагарина.

ИА «Орелград»


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