В Орле наградят учителей и педработников

Им выплатят по 50 тысяч рублей.

Получателей поддержки выбрали по конкурсу. Список премиантов утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Кроме денег, учителя и педагоги получат почётные грамоты, подписанные главой региона.

В список получателей вошли 37 человек. Перечень опубликован на официальном портале Орловской области.

В основном, получателями премий стали сотрудники садиков и школ Орла. Однако там есть представители Ливен, Мценска, Болхова, Орловского муниципальнго округа, других образований. Также премируют несколько сотрудников сузов, педагогов из музыкальных и спортивных школ, Дворца пионеров имени Гагарина.

ИА «Орелград»