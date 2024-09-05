В Орловской области удалось исправить 38 трудных подростков

Свою роль сыграла большая профилактическая работа и практика наставничества.

В Орловской области за семь месяцев текущего года 38 подростков были сняты полицией с профилактического с учета в связи с исправлением поведения. Такие данные озвучило региональное Управление МВД России в своем отчете об оперативной обстановке. В ведомстве говорят, что в регионе реализуется комплекс дополнительных профилактических мероприятий. Он направлен на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

Так, за 354 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 329 наставников, в том числе 119 сотрудников органов внутренних дел. За отчетный период времени «социальные патрули» совершили 630 выездов и проверили 1500 семей и 810 подростков, выявив при этом 80 административных правонарушений. Сотрудниками ОВД было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 676 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД проведено 1410 лекций в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний, – добавили в Управлении МВД. – С 1 июня по 31 августа на территории Орловской области проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Он направлен на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, охраны жизни и здоровья детей в период их пребывания в учреждениях оздоровления и отдыха, а также при перевозках организованных групп детей». Кроме того, целью указанных мероприятий является создание условий для безопасного нахождения детей на улицах в период «летнего, туристического, каникулярного и курортного сезонов 2024 года».

ИА «Орелград»