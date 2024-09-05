На Орловской ТЭЦ завершился капремонт за 18 миллионов

5.9.2024 | 13:00 ЖКХ, Новости

«Квадра» приводила в порядок энергоблок №1.

Фото: АО «Квадра»

Его мощность составляет 110 мегаватт. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В ходе ремонта проведены комплексные работы по восстановлению оборудования турбоагрегата. В частности, его полностью разобрали. Это было сделано для экспертизы промышленной безопасности и продления срока службы.

Специалисты проверили состояние металла проточной части турбины, паропроводов и котлоагрегата, а также отремонтировали приборы и автоматику, запорную и регулирующую арматуру.

Ожидается, что мероприятия повысят эффективность и надёжность энергооборудования станции и, в конечном итоге, качество теплоснабжения потребителей.

ИА «Орелград»


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