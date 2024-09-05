В Орле задержали ещё одного автоманьяка

Мужчина облил чужие автомобили горючей жидкостью.

Орловец хотел поджечь их. Однако не довёл преступный умысел до конца. Его задержали сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области.

Инцидент произошёл в Северном районе на Раздольной улице накануне около 22 часов. Известно, что свой поступок орловец мотивировал отсутствием свободных мест на парковке.

Как сообщает пресс-служба Управления, мужчине 41 год. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания росгвардейцы передали хулигана полиции.

Ранее стало известно, что в Орле ищут молодого человека, порезавшего шины на автомобилях на трёх автостоянках.

ИА «Орелград»