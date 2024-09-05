В Орле задержали ещё одного автоманьяка

5.9.2024 | 12:40 Криминал, Новости, Транспорт

Мужчина облил чужие автомобили горючей жидкостью.

Фото: ИА “Орелград”

Орловец хотел поджечь их. Однако не довёл преступный умысел до конца. Его задержали сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области.

Инцидент произошёл в Северном районе на Раздольной улице накануне около 22 часов. Известно, что свой поступок орловец мотивировал отсутствием свободных мест на парковке.

Как сообщает пресс-служба Управления, мужчине 41 год. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания росгвардейцы передали хулигана полиции.

Ранее стало известно, что в Орле ищут молодого человека, порезавшего шины на автомобилях на трёх автостоянках.

ИА «Орелград»


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