В Орловском округе запретили пить воду из-под крана

5.9.2024 | 13:48 ЖКХ, Новости

Правда, сделали это с заметным опозданием.

Фото: ИА «Орелград»

Любопытное объявление появилось в официальных соцсетях муниципального предприятия «Ресурс», которое занимается водоснабжением Орловского округа. Его опубликовали накануне вечером.

Коммунальщики с опозданием почти в два дня «предупредили», что с 3 по 9 сентября будут проводить мероприятия по дезинфекции сетей холодного водоснабжения. При этом будут использоваться препараты, содержащие хлор.

«Пить воду из водопровода, когда проводится хлорирование, категорически запрещено!» – указали представители предприятия. Также «Ресурс» подчёркивает, что употребление такой воды возможно только после предварительного кипячения.

Напомним, ранее данное предприятие заподозрили в неоказании услуги по подвозу воды в деревню Медведово.

ИА «Орелград»


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