В Орловском округе запретили пить воду из-под крана

Правда, сделали это с заметным опозданием.

Любопытное объявление появилось в официальных соцсетях муниципального предприятия «Ресурс», которое занимается водоснабжением Орловского округа. Его опубликовали накануне вечером.

Коммунальщики с опозданием почти в два дня «предупредили», что с 3 по 9 сентября будут проводить мероприятия по дезинфекции сетей холодного водоснабжения. При этом будут использоваться препараты, содержащие хлор.

«Пить воду из водопровода, когда проводится хлорирование, категорически запрещено!» – указали представители предприятия. Также «Ресурс» подчёркивает, что употребление такой воды возможно только после предварительного кипячения.

Напомним, ранее данное предприятие заподозрили в неоказании услуги по подвозу воды в деревню Медведово.

ИА «Орелград»