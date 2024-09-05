Под Орлом увековечили память орловского штурмовика

5.9.2024 | 10:40 Новости, СВО

Сергей Смыков посмертно награждён орденом Мужества.

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Мемориальную доску установили на здании школы №1 в Нарышкино. Здесь (с 9 по 11 классы) учился будущий выдающийся участник СВО. На церемонии присутствовали родные и близкие Смыкова, учителя и ученики школы, представители районной администрации. Об этом рассказали в фонде «Защитники Отечества».

Сергей был профессиональным технологом общественного питания и кулинаром-кондитером. Срочную службу в армии он проходил как повар. На СВО попал осенью 2022-го года, в рамках частичной мобилизации — тоже в аналогичном качестве.

Однако впоследствии Смыков стал самоотверженным штурмовиком. В октябре 2023-го года он погиб. Орловцу было 26 лет.

Ещё при жизни Сергея отметили медалью «За укрепление боевого содружества», а после гибели — Орденом Мужества.

ИА «Орелград»


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