Здоровье орловцев оценят статистики

Выборочное статистическое наблюдение пройдет в Орловской области.

Интервьюеры Орелстата обследуют в Орловской области 405 домохозяйств, в том числе 243 в городской местности. На период проведения опросов будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД. Опросы будут проводиться в период с 5 сентября по 2 октября 2024 года. Они пройдут по всей стране, их организатором является Федеральная служба государственной статистики. Она проводит выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения, в целом по стране обследовано будет 60 тысяч домохозяйств во всех регионах.

«Результаты наблюдения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности», – уточнили в Орелстате.

Интервьюеры должны будут лично побеседовать с членами домохозяйств, задав им ряд вопросов по типовой форме. Они пройдут по домам. Важно знать, во избежание встреч с возможными мошенниками, что интервьюер перед проведением опроса обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и объяснить, с какой целью он пришел.

Ожидается, что по результатам опроса статистики получат цельную картину об уровне приверженности населения Орловской области здоровому образу жизни, об общем состоянии здоровья местных жителей, их пищевых привычках и уровне физической активности. Будут изучены и поведенческие факторы риска, к которым относятся потребление табака, алкоголя и наркотических средств. Кроме того, будут проведены замеры по так называемой шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности. Участникам опроса гарантируется конфиденциальность.

ИА «Орелград»