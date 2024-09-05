Под Орлом митрополит и Илий заложили новый храм

5.9.2024 | 11:00 Новости, Общество

Его назовут в честь святителя Афанасия Великого.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Борисов

Церковь станет уже третьей в храмовом комплексе подсобного хозяйства «Орловский колос».

Ранее здесь построили храмы в честь иконы «Спорительница хлебов» и в честь преподобного Серафима Саровского. Само хозяйство находится в Орловском муниципальном округе в деревне Сабуровские выселки.

Чин на основание храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также на церемонии присутствовал схиархимандрит Илий. Вместе они заложили камень в основание будущего здания.

Кроме того, в богослужении участвовал руководитель православного центра «Вятский Посад» Геннадий Цурков. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Борисов
Фото: Орловская митрополия / Евгений Борисов

ИА «Орелград»


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