Под Орлом митрополит и Илий заложили новый храм

Его назовут в честь святителя Афанасия Великого.

Церковь станет уже третьей в храмовом комплексе подсобного хозяйства «Орловский колос».

Ранее здесь построили храмы в честь иконы «Спорительница хлебов» и в честь преподобного Серафима Саровского. Само хозяйство находится в Орловском муниципальном округе в деревне Сабуровские выселки.

Чин на основание храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также на церемонии присутствовал схиархимандрит Илий. Вместе они заложили камень в основание будущего здания.

Кроме того, в богослужении участвовал руководитель православного центра «Вятский Посад» Геннадий Цурков. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»