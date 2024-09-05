Глазуновская ЦРБ задолжала по госконтрактам 319 тысяч

5.9.2024 | 11:20 Закон и порядок, Медицина, Новости

Учреждение вовремя не расплатилось с предпринимателями.

Фото: ИА «Орелград»

Проблему устранили при участии прокуратуры района. Орган проводил в муниципальном образовании соответствующую проверку, в ходе которой и вскрылись нарушения.

Как рассказали в надзорном ведомстве, задолженности касались вопросов поставки питания и лекарств. Кроме того, ЦРБ не расплатилась за услуги по техническому обслуживанию медицинской техники. Общая сумма долга перед субъектами предпринимательской деятельности превысила 319 тысяч рублей.

В итоге прокуратура внесла в адрес главного врача учреждения представление. Руководитель учреждения проявил сознательность и погасил задолженность.

«Права субъектов предпринимательства восстановлены», – констатировали в прокуратуре Орловской области.

Ранее в Орле железнодорожников наказали за незаконную свалку.

ИА «Орелград»


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