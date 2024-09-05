Путин поручил сбалансировать Орловщину

Наш регион вошёл в число получателей дополнительной финансовой поддержки из федеральной казны.

По поручению президента России, девяти субъектам дополнительно выделят помощь на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Средства должны быть направлены на достижение сбалансированности местных бюджетов. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин.

Интересно, что в список вошли, в основном, национальные республики – Алтай, Еврейская автономная область, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Хакасия. Также средства выделят Ульяновской области и Камчатскому краю.

«Они смогут… решить целый ряд социально значимых задач для жизни людей и развития этих регионов», – пояснил Мишустин.

Ранее в обладминистрации перечислили отстающих по нацпроектам.

ИА “Орелград”