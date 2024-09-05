В обладминистрации перечислили отстающих по нацпроектам

Проблемы наблюдаются на нескольких объектах.
Об этом говорили на совещании с главами муниципальных образований.
В частности, отстаёт от графика ремонт дворовых и общественных территорий — в Орле, Ливнах и Мценске, Орловском муниципальном округе, Верховском и Кромском районах.
Два больших проблемных объекта — это улица Орловских партизан в областном центре, которая уже привлекла внимание правоохранительных органов, и Баклановский сельский дом культуры.
Кроме того, как уже сообщал «Орёлград», определённые пробуксовки имеются в Болхове, где пытаются обновить спортплощадку у местной гимназии. Предыдущий контракт пришлось расторгнуть. Объект должны сдать 20 сентября.
Впрочем, есть и хорошие новости – ещё один район, Мценский, полностью закрыл расходы по нацпроектам. Теперь таких «отличников» уже 10 (включая Дмитровский, Знаменский, Колпнянский, Краснозоренский, Новодеревеньковский, Свердловский, Сосковский, Троснянский и Шаблыкинский районы).
ИА «Орелград»