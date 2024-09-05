В Болхове забуксовало обустройство спортплощадки у гимназии

Подрядчик «не скрывается, но на объекте его нет».

Об этом говорили сегодня на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Соответствующий контракт был заключён с ООО «Ромстрой». Организация бралась привести в порядок спортивную площадку — в частности, демонтировать старое и установить новое оборудование для занятий физкультурой, а также обустроить покрытие из асфальтобетона.

Работу надо сделать к 20 сентября. Стоимость контракта — около миллиона рублей.

Однако, судя по всему, подрядчик не вышел на объект. По крайней мере, так считает руководство самой гимназии. Оно уже направило подрядчику официальное письмо.

Тем не менее, на совещании представитель местной администрации отрицал факт невыхода на объект. Однако не смог убедить губернатора.

«Мне как-то больше верится в информацию человека, который каждый день глазами видит эту работу. Вы поставьте на особый контроль этот объект», – заявил Клычков.

Также он подчеркнул, что учебный год уже начался, а строительные работы, которые ведутся рядом с функционирующей в полную силу гимназией, могут осложнить занятия.

ИА «Орелград»