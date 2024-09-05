Завершение строительства Баклановского ДК перенесли

Также Орловский муниципальный округ добавил подрядчику денег.

Объект был упомянут на совещании с главами муниципальных образований 5 сентября в списке тех, где отмечается отставание по срокам.

Контракт на строительство Баклановского сельского дома культуры, с поставкой оборудования, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» был заключен в марте 2023 года. Начальная цена – 66 257 062 рубля 54 копейки. Однако в сентябре в ГИС «Закупки» размещены изменения. Теперь дом культуры стоит уже 75,49 млн рублей. Также смещены сроки сдачи на декабрь 2024 года, хотя анонсировали сдачу в августе. Фактически подрядчику ООО “Стройкомплект” оплачено более 23 млн рублей.

Отметим, этот же подрядчик готовил «Кванториум» в Орле, где теперь мерзнут дети, также капитально ремонтирует две школы.

ИА “Орелград”