Завершение строительства Баклановского ДК перенесли

5.9.2024 | 12:06 Новости, Строительство

Также Орловский муниципальный округ добавил подрядчику денег.

Кадр из сюжета канала «Первый областной»

Объект был упомянут на совещании с главами муниципальных образований 5 сентября в списке тех, где отмечается отставание по срокам.

Контракт на строительство Баклановского сельского дома культуры, с поставкой оборудования, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» был заключен в марте 2023 года. Начальная цена – 66 257 062 рубля 54 копейки. Однако в сентябре в ГИС «Закупки»  размещены изменения. Теперь дом культуры стоит уже 75,49 млн рублей. Также смещены сроки сдачи на декабрь 2024 года, хотя анонсировали сдачу в августе. Фактически подрядчику ООО  “Стройкомплект” оплачено более 23 млн рублей.

Отметим, этот же подрядчик готовил «Кванториум» в Орле, где теперь мерзнут дети, также капитально ремонтирует две школы.

ИА “Орелград”


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