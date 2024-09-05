ФОК на Матвеева в Орле внезапно подорожал

Несмотря на вопросы прокуратуры и депутатов, подрядчику добавили 120 миллионов.

Цена контракта изменена в конце августа и составляет теперь 347 500 968 рубля 83 копеек. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле началось в апреле 2023 года. Дата окончания исполнения контракта остается пока прежней – 25 декабря 2024 года, указано в ГИС «Закупки».

Отметим, прокуратура в июле уже отмечала, что подрядчик ООО «АС Монтаж» нарушил срок реализации первого этапа. В облсовете выступал один из субподрядчиков. Он сообщил, что ведется не строительство, а «цирк на камеру». Заказчик и чиновники не стали опровергать. Член правительства Орловской области Алексей Субботин смог только извиниться. Фактически подрядчику уже оплачено 163 325 455 рубля 35 копеек.

Этот же подрядчик строит, но не строит школу в деревне Жилина.

ИА “Орелград”