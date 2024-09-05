В Ливнах снизят административные барьеры для бизнеса

В городе утвердили регламент сопровождения инвестиционных проектов.

Администрация Ливен в рамках организации системы поддержки бизнеса утвердила регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории города. Уполномоченным органом в данной сфере стал комитет экономики, предпринимательства и торговли. Как следует из преамбулы документа, разработан он для создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории райцентра.

Положения регламента направлены на унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с местной администрацией и на снижение административных барьеров при реализации крупных проектов территории города. В частности, новый документ устанавливает сроки и последовательность действий мэрии по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам. Но он не распространяется на инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней.

Сопровождение инвестиционных проектов на территории Ливен может оказываться в нескольких формах. Помимо информационного и консультационного содействия, местные власти будут помогать инвесторам в подборе площадок для реализации их проектов, представлять им необходимую информацию об инвестиционных возможностях и потенциале города. Чиновники смогут оперативно организовывать необходимые переговоры, встречи, совещания и консультации, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.

По условиям, инвестор, претендующий на сопровождение инвестиционного проекта, по состоянию на дату подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, не должен иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, деятельность инвестора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

ИА «Орелград»