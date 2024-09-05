В Орловской области растет производство мяса

Почти 98% мяса производят сельхозорганизации региона.

По расчетам специалистов Орелстата, за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий Орловской области объемы производства скота и птицы на убой в живом весе увеличились на 14,1 тысячи тонн. А вот объемы производства молока и куриных яиц, напротив, уменьшились на 4,8 тысячи тонн и на 1,8 миллиона штук соответственно.

«C начала текущего года в сельскохозяйственных организациях объем производства скота и птицы на убой в живом весе вырос по отношению к уровню прошлого года на 14,6 тысячи тонн, или на 8,3 процента, молока крупного рогатого скота и яиц, напротив, уменьшился на 3,1 тысячи тонн (на 4,4 процента) и на 1,1 миллиона штук (на 10,8 процента) соответственно», – информирует Орелстат.

Структура производства основных продуктов животноводства по категориям хозяйств в январе-июле 2024 года выглядит так: доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса скота и птицы на убой составляет 97,7 процента от хозяйств всех категорий. Годом ранее она составляла 97,2 процента. Это говорит о том, что доля фермеров и личных подсобных хозяйств населения в производстве мяса постепенно сокращается. Так, у фермеров за год она сократилась с 0,4 до 0,3 процента, у населения – с 2,4 до 2 процентов.

Лидерами по производству молока также являются сельхозорганизации, но в данном случае их доля все-таки поменьше – 71,5 процента. Доля населения в производстве молока в этом году составляет 20,7 процента, доля крестьянско-фермерских хозяйств – 7,8 процента. А вот наиболее крупными производителями куриных яиц являются личные подсобные хозяйства простых орловцев – за полгода они произвели 72,3 процента всех орловских яиц. Доля фермеров составила за это же время 0,4 процента, доля организаций – 27,3 процента.

ИА «Орелград»