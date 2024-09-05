Развитие транспортной системы Орловской агломерации обойдется в 74 миллиарда

Большую часть денег выделит федеральный бюджет.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство области утвердило программу комплексного развития транспортной инфраструктуры в границах муниципальных образований «Город Орел» и «Орловский муниципальный округ Орловской области». Действие документа рассчитано на 2024-2033 годы. Основная цель: установить перечень инвестиционных проектов по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами.

Задачами программы объявлены развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, а бизнеса – в перевозке пассажиров и грузов, создание условий для управления транспортным спросом, приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, условий для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и так далее.

Общий объем финансирования программы составляет 74,858 миллиарда рублей, из них федеральный бюджет выделит 66,403 миллиарда, региональный бюджет – 2,224 миллиарда, муниципальный бюджет – 6,23 миллиарда рублей. Ожидаемыми результатами программы также является снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Важным целевым индикатором можно считать повышение безопасности дорожного движения. В рамках программы планируется значительно снизить количество опасных участков дорог.

Так, по итогам 2023 года в целом на дорогах Орловской области было выявлено 14 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Уже к концу 2024 года число аварийно-опасных участков предполагается снизить до четырех, а концу реализации программы их должно остаться не более двух. Количество погибших в ДТП на орловских дорогах, по прогнозам, уменьшится с 22 до 6 человек на каждые 100 тысяч населения.

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующая нормативным требованиям, должна увеличиться с 80 процентов в 2023 году до 85 процентов к 2023 году. Также предполагается, что масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников за все время реализации программы сократится с 18,44 до 16,53 тысячи тонн в год.

ИА «Орелград»