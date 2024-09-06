“Экополис” не смог взыскать с “Зелёной рощи” 20 миллионов

Иск рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

“Экополис”, который занимается захоронением ТКО, требовал от регионального оператора оплату своих услуг за январь.

Речь шла о сумме в 20 милионов 66 тысяч 979 рублей и 81 копейку. “Зелёная роща” отказывалась оплачивать счёт, так как, по её информации, отходы за данный месяц были захоронены без обработки – услуги оказывались, но их качество надлежащим не являлось.

Правда, стороны сошлись в оценке объёма оказанных услуг – 11 тысяч 16,31 тонны ТКО.

В итоге суд склонился на сторону “Зелёной рощи”, посчитав, что нежелание или невозможность обрабатывать отходы – достаточная причина для того, чтобы счесть услугу некачественной. Правда, решение ещё можно обжаловать в течении ближайшего месяца.

ИА “Орелград”