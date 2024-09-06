Амчанка отсудила три «лишних» пенсионных года

Женщина сумела доказать, что жила и училась в «зараженном» городе.

Мценский районный суд признал за местной жительницей право на досрочное назначение пенсии. В пресс-службе суда уточнили, что до подачи иска амчанка пыталась решить вопрос в установленном законом порядке. Она обратилась в пенсионный орган с заявлением о снижении пенсионного возраста на 3 года. свое заявление она обосновала тем, что в юности и молодости проживала в зоне с льготным социально-экономическим статусом, а именно во Мценске, который был включен в перечень населенных пунктов, загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Однако женщина было отказано в назначении пенсии досрочно. В пенсионном органе сочли, что периоды ее проживания и работы в зоне с льготным социально-экономическим статусом составляют 8 лет 10 месяцев 28 дней. А это дает ей право на снижение пенсионного возраста по закону лишь на 2 года и выхода на пенсию в возрасте 53 лет. В отказе чиновники пояснили, что у амчанки нет сведений о ее регистрации в зоне с льготным социально-экономическим статусом до июля 1989 года.

Однако в суде женщина сумела доказать, что с 1980 по 1988 годы она в такой зоне проживала. Так, было установлено, что она обучалась в средней школе Мценска и постоянно проживала в городе. «На момент обучения истца в школе адрес проживания истца значился также в пределах города Мценска», – уточнили в пресс-службе суда. По окончании школы она поступила в местное в училище, которое окончила в 1991 году. Спустя три года амчанка вышла замуж и продолжила проживать во Мценске уже со своим супругом.

Свидетели, опрошенные судом, также подтвердили факт проживания амчанки в спорный период во Мценске, факты ее обучения в школе и училище, факт замужества. Суд установил, что амчанка и сейчас постоянно проживает и работает во Мценске. Факт ее проживания в спорный период в зоне с льготным социально-экономическим статусом был установлен. В связи с этим суд исковые требования удовлетворил и признал за женщиной право на досрочное назначение пенсии со снижением пенсионного возраста на 3 года.

По закону, первоначальная величина снижения пенсионного возраста составляет 1 год, она предоставляется в связи с проживанием в «загрязненной» зоне в период проживания с 26 апреля 1986 года, то есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС, до 30 июня 1986 года. Дополнительно пенсионный возраст может быть снижен на 1 год за каждые 4 года проживания или работы на «загрязненной» территории, но не более чем на 3 года в общей сложности.

ИА «Орелград»