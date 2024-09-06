В Орловской области подешевели подержанные квартиры

На первичном рынке жилья, наоборот, зафиксирован рост цен.

В Орловской области во втором квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 101,5 процента и 98,3 процента. Такие данные приводит Орелстат в отчете о социально-экономическом положении региона. Так, на вторичном рынке стоимость квартир низкого качества по сравнению с первым кварталом текущего года не изменилась, типовые квартиры среднего качества подешевели на 0,1 процента, а квартиры улучшенного качества стали дешевле на 3,7 процента.

Средняя цена на вторичном рынке жилья составила по итогам второго квартала 2024 года 68 тысячи рублей за один квадратный метр общей площади. Типовые квартиры среднего качества предлагаются в среднем по 65,7 тысячи рублей за один «квадрат», квартиры улучшенного качества – по 74,8 тысячи рублей. На первичном рынке жилья средняя цена за один квадратный метр площади составляет 90,2 тысячи рублей. Но в данном случае расчет ведется только в отношении квартир улучшенного качества. Данные об элитных квартирах, например, не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций.

Кроме того, статистики предупреждают, что изменение средних цен на рынке жилья может отличаться от индексов цен, так как цены рассчитываются как средневзвешенные значения по тому виду квартир, реализация которых осуществлялась в отчетном периоде. К слову, в январе-июле 2024 года организациями и индивидуальными застройщиками Орловской области в целом было построено 2007 квартир и введено в эксплуатацию 183,2 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений.

ИА «Орелград»