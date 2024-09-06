Более 700 орловских работодателей увеличили зарплаты

На такие меры они пошли после бесед с налоговиками.

В Орловской области во втором квартале текущего года 736 работодателей повысили заработную плату своим работникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России, отметив, что указанные цифры были достигнуты за счет проведения контрольных мероприятий налоговой службы по легализации заработной платы и трудовых отношений. Выиграли не только работники, но и государство, поскольку рост заработной платы принес в бюджетную систему дополнительные 42,2 миллиона рублей в виде налога на доходы физических лиц.

Кроме того, на 97,1 миллиона рублей увеличились поступления страховых взносов. Рост показателей к уровню аналогичного периода прошлого года составил 32,7 и 31,2 процента соответственно. Налоговики поделились и секретами успеха. По их мнению, мотивировать работодателей к росту официального уровня зарплат и к отказу от применения «серых» схем оплаты труда позволяет «выстроенный аргументированный диалог». Схематично это выглядит так: работодателю в ходе профилактических бесед «озвучивают факты, подтверждающие его риски при осуществлении деятельности», то есть буквально говорят о последствиях, которые могут для него наступить.

«В целях информирования о выявленных рисках налоговые органы направляют плательщикам информационные письма для побуждения их к самостоятельной оценке представленной отчетности и внесению в нее изменений, а также погашению задолженности по НДФЛ и страховым взносам, – говорят в областной налоговой службе. – Другим методом информирования является проведение межведомственных комиссий, на которых подлежит рассмотрению предпринимательская деятельность с теми или иными отклонениями».

Прежде всего, специалисты государственных структур смотрят на уровень зарплат на каждом отдельном предприятии, у ИП или в организации. Сигналом для них является то, что зарплата оказывается ниже регионального прожиточного минимума или ниже среднего уровня зарплат, сложившегося в этой же отрасли. Работодателю поначалу не обвиняют в применении «серых» схем, но приглашают на заседание комиссии и требуют объяснить, почему он так мало платит своим работникам. Многие после таких бесед повышают зарплаты, понимая, что их аргументы прозвучали неубедительно.

«УФНС России по Орловской области проводит совместную работу с представителями административных муниципальных образований, прокуратуры, внебюджетных фондов и Государственной инспекции труда, которая обеспечила рост поступлений в бюджет в отчетном периоде к уровню прошлого года на 131,2 процента», – подытожили в налоговой службе.

ИА «Орелград»