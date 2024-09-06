В Лужках построят храм в честь покровителя воинов

6.9.2024 | 10:40 Новости, Общество

Пока на этом месте в Орле установили поклонный крест.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Борисов

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин его освящения. Храм воздвигнут во имя великомученика Феодора Стратилата. Православные христиане молятся ему о защите всех военнослужащих.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, вопрос о создании храма в Лужках поднимался давно. В микрорайоне до сих пор нет ни одной церкви — правда, на Лужковском кладбище построена часовня. По факту местным жителям приходится ездить на богослужения в другие части города.

Митрополит Тихон призвал православных всеми силами помочь строительству данного храма. Ранее профильная областная комиссия единогласно согласовала выделение под данную цель земельного участка, расположенного на Узловой улице.

Напомним, ранее митрополит и Илий заложили ещё один храм.

ИА «Орелград»


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