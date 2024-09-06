Орловский комбинат уличили в загрязнении сельхозземель

Нарушение допустило АО «Сахарный комбинат «Отрадинский».

Об этом рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора.

Ведомство получило соответствующее обращение от частного лица. Гражданин рассказал, что земельные участки сельскохозяйственного назначения загрязнены свекловичным жомом (отходом свеклосахарной промышленности).

Речь шла о двух территориях, расположенных во Мценском районе в Отрадинском сельском поселении. Они находятся в аренде у данного сахарного комбината.

Россельхознадзор провёл проверку и зафиксировал нарушения на общей площади около 42 гектаров. Кроме отходов сахарного завода на участках выявили сорную растительность в виде травы и кустарников.

«В адрес юридического лица были направлены соответствующие предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства», – указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Орловской области возобновил работу завод «Межгосметиз-Мценск».

ИА «Орелград»