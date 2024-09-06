СМИ сообщили о задержании Геннадия Цуркова

Правоохранительные органы задержали руководителя проектов «Вятский Посад» и «Орловский колос», сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Статью, по которой задержан Цурков и обстоятельства, при которых это произошло, изданию оперативно выяснить не удалось. Однако указывают, что работают столичные правоохранители.

Цурков Геннадий связан с РОО «Всенародное православное движение Орловской области», ОРОО «Духовно-православный центр Вятский Посад», благотворительный фонд «Орловский колос», ООРО «Всенародное православное движение», ИЧП «Аникс», ООО «Нэрис», АНО ДО «ДПЦ ВП». Сам Геннадий Цурков родом из Санкт-Петербурга, но все общества, фонды и компании в нашем регионе.

Геннадия Цуркова называют помощником или «менеджером» старца Илия. Руководитель проектов «Вятский Посад» и «Орловский колос» организует встречи для знаменитостей. В мае Патриарх Кирилл по просьбе духовных чад старца благословил своего духовника вернуться в Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, где схиархимандрит Илий является также духовником братии. Через некоторое время Илий вернулся в Орловскую область.

ИА “Орелград”