Эксперты запретили работы в районе Красного моста

Потенциальный участок строительства обследовали археологи.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ в рамках проекта благоустройства территории, ограниченной улицами Гагарина, правый берег реки Орлик, набережной левого берега реки Ока до моста «Красный», невозможно. К такому выводу пришли эксперты, изучившие результаты недавно проведенной археологической разведки и выдавшие отрицательное заключение на проект благоустройства. Есть мнение, что строительные работы могут повредить археологические памятники, в том числе еще не выявленные.

Ранее на указанном участке сотрудники Института археологии РАН провели полевые археологические обследования. Для картографических камеральных работ и анализа территории использовались также спутниковые карты, размещенные в свободном доступе в сети, и исторические карты XVIII-XX веков. Поясним, что речь идет об участке, в районе которого располагаются памятник Ивану Грозному, торговые ряды, кафе «Славутич» и Богоявленская церковь.

Участок находится в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока», располагаясь в его северной и северо-западной части. Кроме того, в непосредственной близости находятся такие памятники, как «Культурный слой исторической части города Орла «Правый берег реки Ока», «Городище «Детинец Орловской крепости», «Культурный слой исторической части города Орла: «Детский парк», «Поселение Городской парк» середины I тысячелетия н.э., «Тюремный замок» и др. Они поставлены на государственную охрану.

Эксперты пришли к выводу, что проектируемое строительство в границах исследованного участка не угрожает сохранности перечисленных выше археологических памятников. Но на самом участке и в текущем году, и в предыдущие годы при шурфовке был собран керамический материал XVI-XVII веков и XIX-XX веков, а также целые и фрагментированные изделия из стекла, монеты от первой половины XIX век до начала XX века.

При исследовании одного из шурфов был выявлен слой суглинка, насыщенный находками второй половины XIX века. После выборки и зачистки данного слоя был выявлен кирпичный свод подвала. Учитывая глубину данного сооружения и необходимость более полного площадного изучения постройки, было принято решение законсервировать этот шурф.

Фактически заполнение шурфа представляло собой остатки культурного слоя XIX-начала ХХ веков. Керамика представлена в основном белоглиняной и красноглиняной круговой посудой типичной для культурных слоев начала ХХ века в городах Центрального Черноземья и Поочья. Были обнаружены обломки фарфоровой посуды, в том числе с клеймами товарищества Кузнецова. Найдены обломки мраморных плит, печные мисковидные изразцы, многочисленные кости животных со следами распила, свидетельствующие о существовании мастерской, где они использовались.

На втором и третьем пластах были собраны 23 монеты периода правления Николая II, в основном мелкого достоинства – 1, 2 и 5 копеек. Эксперты также отмечают находки медного нательного крестика датирующегося XIX – началом ХХ веков, медного кольца с держателем для каменной вставки. В ходе полевых археологических работ 2024 года были выявлены слои Нового времени с толщиной культурного слоя до 3 метров. Так, в одном из шурфов на глубине 250-260 см были обнаружены «остатки срубной конструкции неясного предназначения».

Среди индивидуальных находок этого года эксперты выделяют аптекарский пузырек, обломок игрушки, а также несколько монет, которые, к сожалению, настолько корродированы, что являются нечитаемыми. Также была выявлена деревянная конструкция, представляющая из себя венец, поворачивающий под прямым углом и уходящих под завал кирпича. Внутри конструкции обнаружилась чугунная труба. Предназначение конструкции осталось неясным, датируется она концом XIX – началом XX веков.

ИА «Орелград»