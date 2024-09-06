В Орле не приняли декоративные саженцы из Польши

Стало известно о результатах контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления.

На складе временного хранения ООО «Далк», расположенном в Орле, 11 партий саженцев декоративных культур, произведенных в Польше, в количестве 7137 штук были возвращены отправителю по причине отсутствия фитосанитарного сертификата. Такие данные в своем отчете за первое полугодие 2024 года приводит Территориальное управление Россельхознадзора. Всего же на СВХ, включая курский склад, в первой половине текущего года было проконтролировано 156 тонн импортных грузов, что на 9 процентов меньше показателя прошлого года.

«Особое внимание уделяется контролю за перемещением подкарантинной продукции между странами Евразийского экономического союза, – сообщает ведомство. – Так, с начала 2024 года было проконтролировано 3577 тонн подкарантинной продукции, прибывшей из Белоруссии и Казахстана, что на 96 процента больше уровня 2023 года. По результатам контроля одна партия рапса весом 282 кг из Белоруссии (происхождением Франция) была возвращена на территорию Белоруссии по причине отсутствия фитосанитарного сертификата».

В целом за первое полугодие 2024 года в местах полного таможенного оформления и местах назначения было проконтролировано 3,7 тысячи тонн подкарантинной продукции, 850 тысяч саженцев семечковых и декоративных культур и различных штучных товаров, а также 6 тысяч кубометров пиломатериалов и крепежной древесины. Было оформлено 466 актов карантинного фитосанитарного контроля.

«Основными странами импортерами являются: Беларусь — 67 процентов от общего количества поступающей подкарантинной продукции (2513 тонн), Казахстан – 28 процентов от общего количества поступающей подкарантинной продукции (1064 тонн)», – сообщили в ТУ Россельхознадзора. Оставшиеся 5 процентов, или 156 тонн – это товары, поступившие из Франции, Германии и Мадагаскара. «По результатам, осуществления государственного семенного контроля и карантинного фитосанитарного контроля при ввозе импортного семенного материала на территорию РФ обнаружений некачественного семенного и посадочного материала, а также карантинных объектов не выявлено», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»