Фонд микрофинансирования провел «работу над ошибками»

КСП сообщила об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию о мерах, принятых после проведения проверки. Аудиторы изучили субсидирование малого бизнеса в рамках регионального и национального проектов. Выявленные нарушения действующего законодательства послужили основанием для внесения представления в адрес руководителя некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Орловской области». Финансируется она за счет бюджета через профильный областной департамент.

Как сообщает КСП, в рамках исполнения представления были внесены изменения в «Положение об оплате труда и премировании работников некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Орловской области». Ранее, в ходе проверки, аудиторы выявили факт излишне выплаченной премии работникам центра поддержки экспорта в апреле 2023 года. Правда, сумма переплаты составила всего лишь 5,4 тысячи рублей, но Фонд оперативно отреагировал на сделанные ему замечания.

В акте о проверке КСП указывало на отсутствие процедуры внесения изменений в смету расходов. В результате отдельные расходы были произведены в размере, выше изначально запланированного. Речь идет о мероприятиях по ребрендингу, выставочно-ярмарочных мероприятиях и т.п. Сумму превышения аудиторы оценили в 2,503 миллиона рублей. Также они указывали на то, что незапланированные первоначально расходы на реверсную бизнес-миссию и обновление каталога составили 600 тысяч рублей. Эти ошибки тоже исправлены – изменения сметы расходов теперь утверждаются протоколом правления Фонда.

Кроме того, сообщает КСП, руководство Фонда указало руководителю центра поддержки экспорта на необходимость усиления работы по анализу цен на закупаемые товары и услуги. Также усилен контроль за исполнением центром поддержки экспорта ключевых показателей эффективности деятельности.

ИА «Орелград»