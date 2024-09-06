Во Мценске курян освободили от платы за детсад

Соответствующие изменения в правовую базу внесла администрация города.

Администрации города Мценска внесла изменения в собственное постановление «О льготах по плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Оно было принято в 2021 году, но в последние годы в него неоднократно вносились поправки с учетом складывающихся обстоятельств. Атака ВСУ на приграничные районы Курской области привела к тому, что многие куряне временно перебрались в Орловскую область. Им нужна помощь.

В связи с этим мценские власти ввели новую льготу – в целях оказания мер социальной поддержки граждан, вынужденно покинувших территории субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования. Курская область подходит под данное определение. Впрочем, Брянская и Белгородская области тоже, ситуация в приграничных районах и там непростая.

Указанных граждан во Мценске освободили на 100 процентов от платы, взимаемой с родителей и законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. Тем же постановлением предусмотрено полное освобождение от платы мобилизованных амчан, контрактников и добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, участвующих в специальной военной операции.

Согласно документу, освобождение от платы предоставляется на время участия в СВО. Однако в случае гибели граждан вышеуказанных категорий при выполнении специальных задач в ходе проведения СВО, либо в случае смерти позднее, но вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного на СВО, меры социальной поддержки сохраняют свое действие на весь период получения образовательной услуги в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Мценска. Иными словами, плата за детей погибших участников СВО взиматься не должна. Такая же норма распространяется на тех участников СВО, кто по решению суда объявлен умершим или безвестно отсутствующим.

ИА «Орелград»