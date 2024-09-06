Геннадия Цуркова могли обвинить в похищении старца Илия

Об этом сообщила орловская журналистка Валентина Остроушко.

Орловчанка написала в своём телеграм-канале, что Цуркову вменяют статью «похищение человека». При этом объектом похищения является именно схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла, почётный житель Орловской области.

«История ну очень интересная, занимается СК РФ», – сообщила Остроушко.

О том, что правоохранительные органы задержали руководителя проектов «Вятский Посад» и «Орловский колос» СМИ сообщили накануне вечером. Цурков известен, в том числе, как человек, близкий к схиархимандриту Илию, его помощник или «менеджер».

Напомним, в этом году старец Илий действительно сменил место своего основного жительства. 92-летний монах переехал из знаменитого монастыря «Оптина пустынь» на свою малую Родину, в Орловскую область. Это вызвало неудовольствие у многих духовных чад Илия. Патриарх Кирилл, рассмотрев их просьбу, благословил орловца на возвращение в «Оптину пустынь», но только по его личному желанию.

ИА «Орелград»