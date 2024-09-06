В Орле пересмотрят документацию на несколько территорий

Участки имеют отношение к застройщику ЗАО «Инжилком».

Публичные слушания на эту тему назначила администрация города. Постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

На слушаниях планируется обсудить изменения, которые вносятся в документацию двух территорий. Одна из них — это участок, ограниченный улицами Левый берег реки Оки, Горького и Карьерной, а также переулком Костомаровским. Здесь изменения касаются планировки и межевания территории.

Второй участок находится на улице Горького рядом с домами с 84 по 88. Здесь изменится только проект межевания.

Слушания состоятся 26 сентября в 16 часов в управлении градостроительства администрации (улица Пролетарская Гора, 7).

В тексте постановления не упоминается ЗАО «Инжилком». Однако обе этих территории имеют к данному застройщику прямое отношение. Так, на сайте организации «Градпроект», которая разрабатывала поправки, связанные с первым участком, указано, что работа выполнялась по заказу данной компании. Рядом с Левым берегом Оки и другими улицами планируется возвести 16-ти и 17-тиэтажные здания (на общей площади в 1 гектар).

Также известно, что дом на Горького, 84, построила та же компания.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»