В Орле на Космонавтов построят ещё один дом

6.9.2024 | 13:23 Новости, Строительство

Он находится прямо по соседству со скандальным зданием №15 (№4).

Фото: кадастр.орг

Пока что мэрия Орла официально согласовала его архитектурно-строительный облик. Постановление подписал мэр Юрий Парахин и опубликовал официальный сайт горадминистрации.

Известно, что в доме будет 16 этажей. Его общая площадь составит 10 тысяч 877,8 квадратного метра.

Дом собирается возводить Специализированный застройщик «Группа компаний «Надежда»».

Как ясно из постановления, здание будет располагаться прямо рядом с Космонавтов, 15 (4). Его постройка и сдача растянулась на долгие годы. Сейчас в здание постепенно заселяются жильцы — те, которые уже не имеют претензий к качеству объекта.

Также недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в третий раз возбудить уголовное дело по данному дому.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования