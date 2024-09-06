В Орле на Космонавтов построят ещё один дом

Он находится прямо по соседству со скандальным зданием №15 (№4).

Пока что мэрия Орла официально согласовала его архитектурно-строительный облик. Постановление подписал мэр Юрий Парахин и опубликовал официальный сайт горадминистрации.

Известно, что в доме будет 16 этажей. Его общая площадь составит 10 тысяч 877,8 квадратного метра.

Дом собирается возводить Специализированный застройщик «Группа компаний «Надежда»».

Как ясно из постановления, здание будет располагаться прямо рядом с Космонавтов, 15 (4). Его постройка и сдача растянулась на долгие годы. Сейчас в здание постепенно заселяются жильцы — те, которые уже не имеют претензий к качеству объекта.

Также недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в третий раз возбудить уголовное дело по данному дому.

ИА «Орелград»