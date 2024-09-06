Орловчанку обвинили в хищении 3 миллионов у больных детей

Женщина работала в интернате для детей с умственно-физическими недостатками.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, на данный момент расследование уже завершено. В ближайшее время дело рассмотрит Мценский районный суд.

Преступления происходили длительный период — с сентября 2019-го по август 2023-го годов. Тогда обвиняемая трудилась в детском доме для воспитанников с умственно-физическими недостатками. Женщина занимала должность специалиста по социальной работе.

По версии следствия, орловчанка решила воспользоваться состоянием больных детей и похозяйничать с банковскими картами, которые выпускались на имя двух её подопечных. Она снимала с их расчётных счетов денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Всего за примерно четыре года она похитила около 3 миллионов рублей. Следствие квалифицировало это как особо крупный ущерб. Обвинения предъявили по статье «кража» (158 УК РФ), причём как должностному лицу.

ИА «Орелград»