Орловчанку обвинили в хищении 3 миллионов у больных детей

6.9.2024 | 11:40 Криминал, Новости

Женщина работала в интернате для детей с умственно-физическими недостатками.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, на данный момент расследование уже завершено. В ближайшее время дело рассмотрит Мценский районный суд.

Преступления происходили длительный период — с сентября 2019-го по август 2023-го годов. Тогда обвиняемая трудилась в детском доме для воспитанников с умственно-физическими недостатками. Женщина занимала должность специалиста по социальной работе.

По версии следствия, орловчанка решила воспользоваться состоянием больных детей и похозяйничать с банковскими картами, которые выпускались на имя двух её подопечных. Она снимала с их расчётных счетов денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Всего за примерно четыре года она похитила около 3 миллионов рублей. Следствие квалифицировало это как особо крупный ущерб. Обвинения предъявили по статье «кража» (158 УК РФ), причём как должностному лицу.

ИА «Орелград»


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