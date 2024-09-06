Орловские энергетики пополнили реестр платежных операторов

Банк России внес в реестр компанию «Орловский энергосбыт».

Речь идет о реализации Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Реестр был создан для ужесточения контроля за деятельностью платежных агентов, которые нередко выступают в качестве посредников между поставщиками ресурсов и услуг и потребителями. При такой организации не исключены «недобросовестные действия в социально значимых сегментах рынка платежных услуг». Реестр значительно повышает уровень прозрачности и прослеживаемости финансовых потоков, то есть платежные агенты не смогут принимать деньги без заключения договоров и задерживать их передачу тем же поставщикам коммунальных ресурсов.

«Тот факт, что «Орловский энергосбыт» внесен в реестр операторов по приему платежей, подтверждает его соответствие требованиям законодательства, – так прокомментировал ситуацию гендиректор компании Юрий Юрьев. – Компания намерена активно развивать свои сервисы, инвестируя в новые технологии и обеспечивая высокий уровень безопасности транзакций».

По его словам, теперь клиенты смогут рассчитываться за электроэнергию и услуги ЖКХ с помощью различных платежных систем и получать своевременные уведомления о состоянии своих счетов. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент мог воспользоваться современными технологиями и получить качественное обслуживание», – добавил Юрий Юрьев.

В пресс-службе компании, в свою очередь, сообщили, что ведение реестра будет способствовать не только повышению прозрачности работы платежных агентов в Орловской области, но и их ответственности. «Это оказывает положительное влияние на собираемость платежей наших партнеров в сфере ЖКХ, в том числе региональных операторов по капитальному ремонту и обращению с твердыми коммунальные отходами», – отметили в компании.

Ранее «Орловский сбыт» сообщал, что во втором квартале 2024 года на розничном рынке Орловской области доля этой компании составила 85,5 процента, что оказалось на 0,5 процента меньше аналогичного показателя прошлого года. Объем реализации электроэнергии на розничном рынке за отчетный период времени составил 524,9 млн кВт*ч, что на 2,9 процента превысило аналогичный показатель 2023 года. Вырос он за счет роста потребления электроэнергии предприятиями производственной сферы.

Также был зафиксирован рост числа потребителей с 347 227 в 2023 году до 353 698 в 2024-м. Он обусловлен расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом потребителей на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком.

ИА «Орелград»