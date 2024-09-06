Орловские клещи стали реже кусать детей

Число пострадавших несовершеннолетних заметно снизилось.

Областное Управление Роспотребнадзора опубликовало свежую статистику по нападениям клещей на людей.

В основном, они примерно соответствуют показателям годичной давности. Однако один параметр снизился — это число детей, пострадавших от этих паразитов. Год назад таких случаев было 674 (с начала 2023-го). Теперь — 596 (с начала 2024-го).

В остальном ситуация похожа — всего клещи укусили 1899 орловцев (год назад — 1904). Установлено 19 случаев заболевания клещевым боррелиозом, все среди взрослых (год назад — 18 случаев)

Дополнительно ведомство сообщает, что в текущем году среди клещей, снятых с людей, переносчиками боррелиоза оказались 18,3%. Возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека выявили у 6,6% таких паразитов.

ИА «Орелград»