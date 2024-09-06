У орловцев появились новые места для отбывания наказаний

Их утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте городской администрации.

Речь идёт об учреждениях, где могут трудиться осуждённые к исправительным работам. Этот список пополнили ООО «Тамбовская

Мукомольная Компания» и МУП «Орёлбыт».

Первая организация находится на 2-й Курской, 92. Вторая — на 1-й Пушкарной, 20.

Интересно, что «Тамбовскую Мукомольную Компанию» включили в перечень по инициативе Управления ФСИН по Орловской области, а «Орёлбыт» – по желанию самого предприятия. Дополнительно указано, что МУП выделяет таким сотрудникам три рабочих места.

ИА «Орелград»