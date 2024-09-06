У орловцев появились новые места для отбывания наказаний

6.9.2024 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Их утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте городской администрации.

Речь идёт об учреждениях, где могут трудиться осуждённые к исправительным работам. Этот список пополнили ООО «Тамбовская
Мукомольная Компания» и МУП «Орёлбыт».

Первая организация находится на 2-й Курской, 92. Вторая — на 1-й Пушкарной, 20.

Интересно, что «Тамбовскую Мукомольную Компанию» включили в перечень по инициативе Управления ФСИН по Орловской области, а «Орёлбыт» – по желанию самого предприятия. Дополнительно указано, что МУП выделяет таким сотрудникам три рабочих места.

ИА «Орелград»


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