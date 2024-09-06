Почти четыре сотни выпускников вновь сразятся за аттестат

Дополнительная сдача экзаменов стартовала в Орловской области.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в регионе стартовал дополнительный период сдачи экзаменов. Так, в рамках государственной итоговой аттестации повторно пройдут испытания 378 выпускников девятых классов, которые не получили аттестат по итогам основного периода. Из них экзамен по русскому языку будут сдавать 184 человека, по математике – 303 человека, по географии – 197, по обществознанию – 165, по информатике – 64, по биологии – 28, по истории – 4, по литературе – 4, по химии – 3, по английскому языку – 3, по физике – 2.

Экзамены пройдут по утвержденному расписанию. Испытание по математике уже прошло, далее выпускники будут сдавать остальные предметы. 18 сентября станет резервным днем для сдачи экзамена по русскому языку, 19 сентября – резервным днем для сдачи математики. 20 и 23 сентября – резервные дни по всем предметам, кроме математики и русского языка, а 24 сентября – резервный день по всем предметам.

«Для сентябрьского периода в регионе организована работа 28 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), задействовано около 544 работников, – информирует директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев. – Мониторинг хода экзаменов осуществляют общественные наблюдатели, в ППЭ организовано офлайн видеонаблюдение, сканирование экзаменационных материалов. Важно, чтобы экзамены были проведены объективно и на высоком организационном уровне».

Что касается ЕГЭ дополнительного периода 2024 года, то дополнительный период стартовал с экзамена по русскому языку, его участниками стали три выпускника. В экзамене по математике базового уровня, который пройдет 9 сентября, планируют участвовать еще шесть человек. Дополнительный период закончится 23 сентября, которое является резервным днем для сдачи экзаменов по русскому языку и базовой математики. ЕГО проводится в ППЭ на базе Некрасовской общеобразовательной школы.

«Для обеспечения открытости и объективности проведения экзамена в пункте проведения экзаменов будет присутствовать региональный общественный наблюдатель. В ситуационно-информационном центре Орловской области три онлайн наблюдателя осуществляют мониторинг хода проведения экзамена», – добавил Дмитрий Логутеев. Ознакомиться с результатами экзамена по русскому языку выпускники смогут не позднее 18 сентября, по математике базового уровня ­ не позднее 20 сентября.

ИА «Орелград»