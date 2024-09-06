В Орле физики и математики сразятся за губернаторскую премию

Правительство объявило о проведении областного конкурса.

Постановление о проведении областного конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин издал губернатор Андрей Клычков. Конкурс проводится ежегодно, но каждый год власти региона издают отдельное постановление об этом, корректируя, если требуется, условия. Конкурс организован в целях повышения творческой активности преподавателей, аспирантов, учителей и методистов в создании учебной и методической литературы для школ, вузов и профессиональных образовательных организаций.

Провести его поручено департаменту образования, заместитель руководителя которого Владимир Агибалов возглавил экспертную комиссию. Последняя будет оценивать работы участников. Основными задачами конкурса являются: определение лучших работ, внедренных в практическую деятельность образовательных организаций; поощрение преподавателей, учителей, методистов и аспирантов, активно занимающихся такой научной работой.

К участию принимаются работы, выполненные отдельными авторами либо их коллективами, но не более трех соавторов, возраст которых не превышает 35 лет. Право выдвижения работ предоставлено школам, вузам, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного профессионального образования, работающим на территории Орловской области. Такое же право делегировано ученым советам и советам молодых ученых и специалистов вузов. К работе обязательно должна быть приложена рецензия образовательной организации, в практическую деятельность которой она внедрена. Кандидатские и докторские диссертации, прошедшие защиту, к участию допущены не будут.

Прием конкурсных документов пройдет с 23 по 27 сентября 2024 года. Конкурс признают несостоявшимся, если менее двух претендентов подадут заявки. При оценке работ экспертная комиссия будет руководствоваться такими критериями, как актуальность, научная новизна исследования, степень раскрытия темы, личный вклад автора в исследование, четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций, а также значение исследуемой проблемы для преподавания физико-математических дисциплин в образовательных организациях. Победитель получит губернаторскую премию в размере 25 тысяч рублей, а образовательная организация или совет, выдвинувшие победившую работу, получат почетную грамоту департамента образования.

ИА “Орелград”