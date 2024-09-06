В Орле 39 садиков могут остаться без охраны

ЧОПу не платят за услуги.

Об этом представители частного охранного предприятия «Страж-02» рассказали «Орловским новостям». Организация охраняет 39 дошкольных учреждений, расположенных в областном центре. Однако работа не оплачивается уже два месяца, поэтому руководство ожидает массовых увольнений охранников.

По словам главы ЧОПа Валерия Долбилова, попытки общаться с «Централизованной бухгалтерией образовательных учреждений города Орла» не дали реального результата.

В официальном ответе говорится, что «Бухгалтерия», которая является муниципальным казённым учреждением, обязательно расплатится, но только после поступления на её лицевой счёт нужной суммы от распорядителя бюджетных средств. При этом никакие конкретные сроки не называются.

«Без денег никто работать не будет. Около 100 человек от нас работает… Каждый получает тысяч по 40», – пояснил Долбилов.

Интересно, что предприятие также работает в Воронеже, Белгороде и Липецке, однако с подобными проблемами столкнулось только в нашем городе.

ИА «Орелград»