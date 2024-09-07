Дело о домах без газа дошло до суда

Суд встал на сторону прокуратуры Заводского района города Орла.

Любопытный процесс провел региональный арбитраж. В нем слушалось дело по заявлению прокурора Заводского района об отмене постановления департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Из материалов дела следует, что прокуратурой ранее была проведена проверка по факту отключения газоснабжения в многоквартирных домах №№ 332 и 334 по улице Комсомольской в Орле. Управляющей компанией этих домов оказалось «ЖЭУ № 21», которое в целом работает в 42 многоквартирных домах, расположенных на территории Заводского района.

По мнению прокуратуры, в отношении указанных 42 многоквартирных домов в нарушение требований закона «ЖЭУ № 21» по состоянию на 22 января 2024 года не были заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Таким образом, сочло надзорное ведомство, не было обеспечено надлежащее обслуживание и содержание многоквартирных домов, а также аварийное обслуживание газового оборудования.

Из-за отсутствия указанных договоров со специализированной организацией многоквартирные дома №№ 332 и 334 по улице Комсомольской 17 января 2024 года были отключены от газоснабжения, что повлекло за собой нарушение прав граждан, а именно жителей данных домов. Прокуратура пришла к выводу, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общедомового газового оборудования, в результате чего дома остались без газоснабжения.

24 января 2024 года заместителем прокурора Заводского района было вынесено постановление о возбуждении в отношении «ЖЭУ №21» дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Постановление и материалы проверки были направлены в областное управление государственной жилищной инспекции, входящее в состав департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. По итогам рассмотрения материалов прокуратуры и.о. руководителя департамента вынес постановление по делу об административном правонарушении. В соответствии с ним производство в отношении управляющей компании было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Департамент в своем постановлении указал, что факт ненадлежащего состояния внутридомового газового оборудования не был установлен. «Прокуратурой не проводилась проверка состояния внутридомового газового оборудования по вышеуказанным адресам, а проверялся факт наличия договоров Общества со специализированной организацией на обслуживание внутридомового газового оборудования», – к такому выводу пришли в департаменте. Кроме того, был сделан вывод, что незаключение «ЖЭУ № 21» договора со специализированной организацией не является нарушением лицензионных требований.

Что касается вины за отключение домов от газоснабжения, то, судя по материалам дела, «это может, в том числе свидетельствовать о ненадлежащем обслуживании и содержании указанных многоквартирных домов третьим лицом, в части касающейся газового оборудования». Однако прокуратура сумела доказать обратное, в результате чего суд отменил постановление департамента по делу об административном правонарушении и направил материалы на новое рассмотрение в тот же департамент. Правда, чиновники могут еще потянуть время, так как на решение может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»