В Орловской области стартовали выборы

Утром под звуки гимна открылись 14 избирательных участков.

В регионе проходят дополнительные выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований на территории десяти районов: Верховского, Дмитровского, Залегощенского, Корсаковского, Краснозоренского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Троснянского.

Проголосовать за выбранного кандидата избиратели могут до 20:00 часов включительно 6, 7 и 8 сентября, уточняет Избирательная комиссия Орловской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В Ливенском районе замещается три депутатских мандата, в Корсаковском и Новосильском районах – по два, в остальных – по одному. Всего было зарегистрировано 43 кандидата: 14 – от «Единой России», 12 – от ЛДПР, пять – от КПРФ, 12 самовыдвиженцев. Десять выбыли из гонки на основании личного заявления.

Численность избирателей около 2,5 тысячи человек. В работе в Единый день голосования будет задействовано 226 членов избирательных комиссий.

ИА “Орелград”